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Анатолий Михаханов спел «Катюшу» на бурятском языке

Анатолий Михаханов спел «Катюшу» на бурятском языке
Общество, 
Экс-сумоист необычно поздравил земляков с Днём народного единства

Один из самых известных жителей Бурятии, бывший профессиональный сумоист Анатолий Михаханов необычно поздравил с Днём народного единства. Он исполнил песню «Катюша» на бурятском языке. Видео сегодня, 4 ноября, представило ОНФ в Бурятии. 

- К поздравлению активистов ОНФ присоединяется наш прославленный земляк, который долгие годы представлял Россию на международной арене единоборств – экс-сумоист Анатолий Михаханов, человек большой души и доброго сердца. Специально к сегодняшнему празднику Анатолий исполнил одну из самых знаменитых во всём мире песню, которая в тяжёлое военное время помогала объединяться ради одной великой цели представителям разных народов и верований. Для вас прозвучит песня «Катюша», исполненная на бурятском языке, - говорится в описании видео. 



Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре Анатолий Михаханов побывал в одном из сакральных мест Баргузинской долины – у лика богини Янжимы.

Справка:

День народного единства празднуется с 2005 года. Этот праздник установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон поляков отступил в Кремль. Вскоре командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию и сдалось. В 1613 году Земский собор избрал новым царём Михаила Романова, первого правителя из династии Романовых.

Михаханов бурятский язык
 
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