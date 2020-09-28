В Агинском округе чествовали чемпиона Азии по вольной борьбе

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Арсалана Будажапова наградили знаком «За заслуги перед Агинским Бурятским округом»



26 сентября в Агинском Бурятском округе прошло чествование чемпиона Азии по вольной борьбе Арсалана Будажапова. В концертном зале детской школы искусств посёлка Агинское земляки, поклонники борьбы, спортивное сообщество Аги горячими аплодисментами встретили именитого борца, сообщает пресс-служба администрации округа.



Напомним, в феврале 2020 года в индийском городе Нью-Дели на чемпионате Азии по спортивной борьбе Арсалан Будажапов одержал убедительную победу над хозяином ковра, борцом из Индии Балианом Гуравом со счётом 7:5.



Зампредседателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации округа Буянто Батомункуев поздравил чемпиона с этой яркой победой и вручил награду – знак «За заслуги перед Агинским Бурятским округом» и денежную премию от окружной администрации, районов и федерации спортивной борьбы Забайкальского края.



Также за личный вклад в развитие физической культуры и спорта, популяризацию и развитие спортивной борьбы в регионе, воспитание чемпиона Азии по спортивной борьбе 2020 года благодарственным письмом администрации округа и денежной премией награждены его тренеры: заместитель директора СШОР по адаптивным и национальным видам спорта, главный тренер по вольной борьбе Забайкальского края Бадма Базаров; вице-президент федерации спортивной борьбы Бурятии, заслуженный тренер РБ, заслуженный работник физической культуры и спорта Агинского округа Жамсо Лхамажапов; старший тренер Бурятии по вольной борьбе, заслуженный тренер РБ, отличник физической культуры и спорта РФ Зорикто Менжиков.



Наручные часы от губернатора Забайкальского края чемпиону Азии-2020 по вольной борьбе Арсалану Будажапову с пожеланиями дальнейших успехов подарила заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова.



Тёплые слова поздравлений в этот вечер прозвучали от глав муниципальных районов и городского округа, от спортивного сообщества Аги. По традиции чемпиону дарили подарки, денежные премии. Глава сельского поселения и руководитель хозяйства Цокто-Хангил в добавок к денежному сертификату подарил десять голов мелкого рогатого скота.



- Благодарю всех за оказанную поддержку. Постараюсь оправдать ваши ожидания, и приложу максимум усилия для достижения новых побед, – заверил Арсалан Будажапов.

