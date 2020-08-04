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В Бурятии наградили обладателя самого длинного огурца

В Бурятии наградили обладателя самого длинного огурца
Общество, 
Победитель в длину больше полуметра

Подведены итоги онлайн-конкурса «Фофоновский огурец - 2020», который проводится в Кабанском районе Бурятии. Результаты опубликовали в группе «Кабанск-инфо.24/7».

Победителем в номинации «Самый длинный огурец» стал Алексей Русвих из села Кабанск. Длина огурца составила больше полуметра – 64 см.



В номинации «Огуречные частушки» первое место досталось МАУ «Бабушкинский ИКЦ» из города Бабушкин. Второе место заняли Галина Попова и Ирина Егорова, Твороговский филиал районного дома культуры села Творогово. Третье место досталось Валерии Масловой из Шигаевского филиала районного дома культуры села Шигаево.

В номинации «Ай да огурчик!» первое место заняла Марина Капустина из села Красный Яр, второе - Дарья Николаева из села Корсаково, третье - Наталья Елезова из села Елань.

Фестиваль-ярмарка «Фофоновский огурец» проводится в Кабанском районе уже несколько лет. На мероприятие съезжаются представители всех местных крестьянско-фермерских хозяйств и подворий. Главный герой праздника – огурец. По словам местных жителей, здесь зелёный овощ растёт не по дням, а по часам. В былые времена его вывозили самосвалами. Именно поэтому фестивалю дали его имя.

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