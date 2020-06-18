На Байкале в Бурятии на два месяца закрыли гостевой дом за нарушения

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Роспотребнадзор провёл проверку по выполнению требований работы в условиях пандемии



В Бурятии за нарушения санитарных требований деятельность гостевого дома приостановлена на 60 суток. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявили при проведении мониторинга по выполнению профилактических мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.



Так, в гостевом доме «Любимый» в селе Максимиха Баргузинского района отсутствуют дезинфицирующие средства, кожные антисептики, средства индивидуальной защиты, за исключением перчаток. Влажная уборка номеров осуществляется без применения дезинфицирующих средств, не обрабатываются поверхности бытовых приборов и мебели, не проводится обеззараживание воздуха в помещениях, отсутствуют условия для обработки рук работников кожными антисептиками, перед началом смены не проводится «входной фильтр» с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом, отсутствуют бесконтактные термометры.



- По материалам управления Роспотребнадзора по Бурятии 16 июня Баргузинским районным судом деятельность гостевого дома «Любимый» приостановлена на 60 суток, - сообщили в пресс-службе управления.

