МФЦ Улан-Удэ с понедельника начнёт приём по записи

- Режим обязательной дезинфекции посещений соблюдается, а также масочный режим, - добавил Баир Цыренов.









С понедельника, 23 марта, подразделения МФЦ в Улан-Удэ и пригородные крупные филиалы будут принимать по предварительной записи, а с 25 марта - остальные.Об этом сообщил зампред правительства региона Баир Цыренов на своей странице в Facebook. Он по поручению главы республики Алексея Цыденова встретился с руководителем МФЦ Виктором Ивановым. Они обсудили вопросы деятельности подразделений МФЦ в связи с угрозой и предупреждением распространения коронавирусной инфекции.