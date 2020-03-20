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МФЦ Улан-Удэ с понедельника начнёт приём по записи

МФЦ Улан-Удэ с понедельника начнёт приём по записи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Такие меры приняты в связи с угрозой распространения коронавируса

С понедельника, 23 марта, подразделения МФЦ в Улан-Удэ и пригородные крупные филиалы будут принимать по предварительной записи, а с 25 марта - остальные.

Об этом сообщил зампред правительства региона Баир Цыренов на своей странице в Facebook. Он по поручению главы республики Алексея Цыденова встретился с руководителем МФЦ Виктором Ивановым. Они обсудили вопросы деятельности подразделений МФЦ в связи с угрозой и предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

- Режим обязательной дезинфекции посещений соблюдается, а также масочный режим, - добавил Баир Цыренов.


Как сообщал «Байкал-Daily», также из-за коронавируса работу приостановили суды Бурятии. На дистанционный режим работы перешло республиканское управление федеральной службы судебных приставов.

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