МФЦ Улан-Удэ с понедельника начнёт приём по записи

Такие меры приняты в связи с угрозой распространения коронавируса
С понедельника, 23 марта, подразделения МФЦ в Улан-Удэ и пригородные крупные филиалы будут принимать по предварительной записи, а с 25 марта - остальные.
Об этом сообщил зампред правительства региона Баир Цыренов на своей странице в Facebook. Он по поручению главы республики Алексея Цыденова встретился с руководителем МФЦ Виктором Ивановым. Они обсудили вопросы деятельности подразделений МФЦ в связи с угрозой и предупреждением распространения коронавирусной инфекции.
- Режим обязательной дезинфекции посещений соблюдается, а также масочный режим, - добавил Баир Цыренов.
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