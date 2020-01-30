Воспитанники воспитательной колонии посетили мебельную фабрику
Осуждённые подростки Ангарской воспитательной колонии вместе с наставниками по проекту «Наставники: не рядом, а вместе!» посетили мебельную фабрику.
Наставники Евгений Иванов, Евгений Кобычев, Ярослав Черных, Мария Крутенко и Станислав Денисов показали своим подопечным производство мебели. Воспитанники попробовали себя в качестве сборщиков корпусной мебели и собрали кухонный гарнитур.
Директор мебельного предприятия Павел Лузин не исключает возможности дальнейшего трудоустройства молодых людей после освобождения. Устроиться в мебельный цех можно будет без специального образования, ведь в фирме организовано производственное обучение.
Также на встрече наставники обсудили с подростками тему успешности в жизни и рассказали, чем могут быть полезны ошибки.
В ближайшее время по проекту запланировано ещё пять выездов с наставниками за пределы исправительного учреждения, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
В Ангарске осуждённые подростки научились собирать мебель
Общество, Фото:
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