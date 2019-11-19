Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие три дня
Бурятский гидрометцентр опубликовал прогноз на три дня. По северу республики ожидается понижение по ночам до -38, -43
20 ноября по республике преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -22,-27, местами -30,-35, по крайнему северу до -43, днём -12,-17, местами -6,-11, по крайнему северу -22,-27 мороза.
В Улан-Удэ переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -25,-27, днём -12,-14.
21 ноября по республике ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой и умеренный снег. Ветер ночью восточный 3-8, днём с переходом на северо-западный 5-10, по южному Прибайкалью до 15 м/с. Температура ночью -22,-27, по Прибайкалью до -14,-19, по северным районам -31,-36, по крайнему северу до -40, днём -10,-15, местами -19,-24 мороза.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер восточный 4-9, днем с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -22,-24, днём -13,-15.
22 ноября по республике облачная с прояснениями погода, местами небольшой и умеренный снег, ночью по Прибайкалью местами сильные снегопады. Ветер северо-западный ночью 6-11, в отдельных районах 15-19, в юго-западных и северных районах 4-9 м/с, днём 3-8, местами до 9-14 м/с. Температура ночью -18,-23, по северу и юго-западу до -27,-32, по среднему Прибайкалью -9,-14, в Муйском районе до -38, днём -10,-15, местами -19,-24.
В Улан-Удэ облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -18,-20, днём -12,-14 мороза.
На дорогах города и республики местами снежные накаты.
В Бурятии ожидаются 40-градусные морозы
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