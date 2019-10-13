Возбуждено уголовное дело
В полицию Хоринского района Бурятии обратился 58-летний житель села Зун-Хурай. Он заявил о краже автомобильных запчастей.
- Мужчина сообщил полицейским, что товарищ, который проживает в другом регионе, попросил его приглядывать за оставленным имуществом. В один из дней он заметил, что ворота гаража открыты, а с автомобиля приятеля похищены запчасти, а именно – раздаточная коробка, коробка передач, два кардана и запасное колесо, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать 22-летнего неработающего жителя районного центра.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Житель Бурятии украл у приятеля запчасти
Общество, Фото:
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