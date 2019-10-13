Житель Бурятии украл у приятеля запчасти

Возбуждено уголовное дело



В полицию Хоринского района Бурятии обратился 58-летний житель села Зун-Хурай. Он заявил о краже автомобильных запчастей.



- Мужчина сообщил полицейским, что товарищ, который проживает в другом регионе, попросил его приглядывать за оставленным имуществом. В один из дней он заметил, что ворота гаража открыты, а с автомобиля приятеля похищены запчасти, а именно – раздаточная коробка, коробка передач, два кардана и запасное колесо, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать 22-летнего неработающего жителя районного центра.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

