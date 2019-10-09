В Улан-Удэ осудили телефонных мошенников

Жертвами злоумышленников стали жители разных регионов страны



В Улан-Удэ осуждены трое участников организованной преступной группировки. Они воровали деньги с банковских счетов жителей Забайкальского края, Амурской области, Республики Мордовия. Для совершения преступлений они использовали средства мобильной связи и электронные платёжные сервисы.



Как установлено судом, в апреле 2017 года мужчины объединились в преступную группу. ОПГ возглавил один из них, и он же разработал план совершения преступлений, распределил роли между участниками, а также осуществлял общее руководство группой и контроль.



- Для реализации преступного умысла участники преступной группы сняли квартиру в Улан-Удэ, в которой проживали совместно, приобрели мобильные телефоны, сим-карты. Для приобретения сим-карт они привлекали малознакомых граждан, а также использовали найденный паспорт, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.



С июня по август 2017 года злоумышленники совершили 22 преступления. Они производили рассылку смс-сообщений на произвольные абонентские номера с текстом: «Действие вашей карты приостановлено, в связи с подозрением на компрометацию. Во избежание списания денежных средств обратитесь в службу поддержки по номеру…».



Далее они указывали абонентский номер телефона, куда перезванивали обманутые люди и передавали участникам ОПГ конфиденциальную информацию своих платёжных карт. Используя эти данные, осуждённые воровали деньги с их счетов.



Суд первой инстанции признал мужчин виновными, каждому из них назначено лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии. Однако они пытались обжаловать приговор.



- Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о доказанности виновности осуждённых и оставил их апелляционные жалобы без удовлетворения, - уточняют в Верховном суде республики.



Приговор суда вступил в законную силу.

