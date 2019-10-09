Жертвами злоумышленников стали жители разных регионов страны
В Улан-Удэ осуждены трое участников организованной преступной группировки. Они воровали деньги с банковских счетов жителей Забайкальского края, Амурской области, Республики Мордовия. Для совершения преступлений они использовали средства мобильной связи и электронные платёжные сервисы.
Как установлено судом, в апреле 2017 года мужчины объединились в преступную группу. ОПГ возглавил один из них, и он же разработал план совершения преступлений, распределил роли между участниками, а также осуществлял общее руководство группой и контроль.
- Для реализации преступного умысла участники преступной группы сняли квартиру в Улан-Удэ, в которой проживали совместно, приобрели мобильные телефоны, сим-карты. Для приобретения сим-карт они привлекали малознакомых граждан, а также использовали найденный паспорт, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
С июня по август 2017 года злоумышленники совершили 22 преступления. Они производили рассылку смс-сообщений на произвольные абонентские номера с текстом: «Действие вашей карты приостановлено, в связи с подозрением на компрометацию. Во избежание списания денежных средств обратитесь в службу поддержки по номеру…».
Далее они указывали абонентский номер телефона, куда перезванивали обманутые люди и передавали участникам ОПГ конфиденциальную информацию своих платёжных карт. Используя эти данные, осуждённые воровали деньги с их счетов.
Суд первой инстанции признал мужчин виновными, каждому из них назначено лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии. Однако они пытались обжаловать приговор.
- Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о доказанности виновности осуждённых и оставил их апелляционные жалобы без удовлетворения, - уточняют в Верховном суде республики.
Приговор суда вступил в законную силу.
В Улан-Удэ осудили телефонных мошенников
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жертвами злоумышленников стали жители разных регионов страны
Предпринимательница погасила долг на сумму 3,2 миллиона
В академии уже занимаются 180 детей
Он прихватил его с собой, когда выходил из машины
Малышку назвали Юмжаной
Они привлекли внимание общественности к проблеме сохранения окружающего мира
В августе 2020 года предприниматель намерен наладить первые поставки выращенного на ферме мяса
В Советском районе города прошла спартакиада ветеранов
Клип рэпера выпущен ко дню рождения Владимира Путина
Птиц он украл у односельчанки
Лётчики и расчёты зенитно-ракетных систем предотвратят массированный авиационный удар условного противника
В столице Бурятии прошёл «День призывника»
Женщины поучаствовали в акции «Волшебные краски лета»
Наталье Шадриной предстоит сегодня сразиться с колумбийкой
В соревнованиях участвовали 4 команды