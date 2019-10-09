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В Улан-Удэ осудили телефонных мошенников

В Улан-Удэ осудили телефонных мошенников
Общество,  Фото:pixabay.com
Жертвами злоумышленников стали жители разных регионов страны

В Улан-Удэ осуждены трое участников организованной преступной группировки. Они воровали деньги с банковских счетов жителей Забайкальского края, Амурской области, Республики Мордовия. Для совершения преступлений они использовали средства мобильной связи и электронные платёжные сервисы.

Как установлено судом, в апреле 2017 года мужчины объединились в преступную группу. ОПГ возглавил один из них, и он же разработал план совершения преступлений, распределил роли между участниками, а также осуществлял общее руководство группой и контроль.

- Для реализации преступного умысла участники преступной группы сняли квартиру в Улан-Удэ, в которой проживали совместно, приобрели мобильные телефоны, сим-карты. Для приобретения сим-карт они привлекали малознакомых граждан, а также использовали найденный паспорт, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

С июня по август 2017 года злоумышленники совершили 22 преступления. Они производили рассылку смс-сообщений на произвольные абонентские номера с текстом: «Действие вашей карты приостановлено, в связи с подозрением на компрометацию. Во избежание списания денежных средств обратитесь в службу поддержки по номеру…».

Далее они указывали абонентский номер телефона, куда перезванивали обманутые люди и передавали участникам ОПГ конфиденциальную информацию своих платёжных карт. Используя эти данные, осуждённые воровали деньги с их счетов.

Суд первой инстанции признал мужчин виновными, каждому из них назначено лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии. Однако они пытались обжаловать приговор.

- Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о доказанности виновности осуждённых и оставил их апелляционные жалобы без удовлетворения, - уточняют в Верховном суде республики.

Приговор суда вступил в законную силу.
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