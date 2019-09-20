Бурятский КВНщик Валерий Гуляев посетит спартакиаду

Она состоится в Закаменске



25 сентября в Закаменске состоится первая интеллектуально-патриотическая игра «Знай наших» и спартакиада, посвящённая 80-летию победы на реке Халхин-Гол. Состав команды 7 человек.



- В рамках данного мероприятия состоится встреча с земляком, одним из ведущих игроков команды КВН «Хара Морин», двукратным чемпионом Премьер-лиги Международного союза КВН, Валерием Гуляевым, - сообщили в администрации Закаменского района Бурятии.



Всё пройдет в формате современного интерактивного шоу.





