Она состоится в Закаменске
25 сентября в Закаменске состоится первая интеллектуально-патриотическая игра «Знай наших» и спартакиада, посвящённая 80-летию победы на реке Халхин-Гол. Состав команды 7 человек.
- В рамках данного мероприятия состоится встреча с земляком, одним из ведущих игроков команды КВН «Хара Морин», двукратным чемпионом Премьер-лиги Международного союза КВН, Валерием Гуляевым, - сообщили в администрации Закаменского района Бурятии.
Всё пройдет в формате современного интерактивного шоу.
Бурятский КВНщик Валерий Гуляев посетит спартакиаду
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