В Бурятии назвали организации высокой социальной эффективности

Победители представят республику на всероссийском уровне



В Бурятии подведены итоги регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Конкурс проводится в России с 2000 года. Его цель – привлечь общественное внимание к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявить лучшие социальные проекты, сообщает пресс-служба минэкономики Бурятии.



Организации, участвующие в конкурсе, получают возможность продемонстрировать активную корпоративную политику, достижения в работе с персоналом, работу по улучшению условий охраны труда, развитию социального партнёрства, формированию здорового образа жизни и другие.



1 ноября в Бурятии были подведены итоги регионального этапа по 8 номинациям, среди которых номинации «За развитие кадрового потенциала», «За развитие социального партнерства», «За формирование здорового образа жизни», «За создание и развитие рабочих мест», «За сокращение производственного травматизма», «За трудоустройство граждан с инвалидностью».



Победителями стали отделение Пенсионного фонда по Бурятии (сразу по нескольким номинациям), Бурятская республиканская станция переливания крови, ООО «Горный воздух», Гусиноозёрская ГРЭС, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый». Эти организации представят республику на всероссийском этапе, который пройдет в Москве. Итоги будут подведены в декабре этого года.



В 2016 году отделение Пенсионного фонда по Бурятии завоевало гран-при всероссийского конкурса.



