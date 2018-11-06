Новобранцев в Бурятии отправят на «верёвочные» курсы

Психологи Восточного военного округа применят специальную психологическую программу для адаптации молодого пополнения к военной службе, разработанную в минувшем году



Программа объединила опытные наработки тренингов и ряд психологических приёмов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Методика включает поэтапное формирование уверенности при работе в команде. В ней применены элементы техники аутотренинга, тренингов «веревочного» курса и других игровых методик. Упражнения направлены на приобретение участниками чувства уверенности в себе при коллективной работе, построении эффективных коммуникаций, самоконтроля и навыков быстрого принятия групповых решений в нестандартных ситуациях.



Для программы психологи адаптировали известные психологические методики, а также разработали авторские методики с учётом специфики военной службы и особенностей каждого рода войск.



