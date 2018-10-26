Юные казаки из Агинского отличились на всероссийской спартакиаде

Дульдургинские казачата успешно выступили на спартакиаде допризывной молодёжи
Со 2 по 15 октября прошла всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодёжи в Анапе. Воспитанники преподавателя ОБЖ Батора Цыбенова, казачата МБОУ «Дульдургинская СОШ» представляли Забайкальский край.
Ребята в общекомандном зачёте заняли второе место по гиревому спорту, 3 место по стрельбе, 3 место по перетягиванию каната. Об этом сообщили в администрации Агинского Бурятского округа.
В личном первенстве по гиревому спорту победителем стал Бальчинов Б, по подтягиванию серебро досталось Зияитдинову Д, по гиревому спорту ещё один из мальчиков вошёл в тройку призёров.
Суд обязал властей района дать деньги на тёплый туалет
Дульдургинские казачата успешно выступили на спартакиаде допризывной молодёжи
Мероприятие прошло под девизом «Новые форматы продвижения детского чтения»
В масштабной акции примут участие библиотеки, детские сады, школы и музеи по всей стране
Телезрителям на выбор будет представлено пять картин
Съёмки фильма «321-я Сибирская» официально завершены
Боксёры отвечали, что значат для них победы на чемпионате России
Состоялась викторина и народные игры
Пары прожили вместе 65 и 50 лет
С 29 октября по 12 ноября в Бурятии пройдёт пятая всероссийская неделя сбережений
Принять участие может любой желающий
Девочку назвали Лизой
Сертификаты вручил глава Алексей Цыденов
В региональном этапе конкурса участвовало 178 человек
Станция юных техников Улан-Удэ принимает в дар конструкторы «Лего»