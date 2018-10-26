Юные казаки из Агинского отличились на всероссийской спартакиаде



В личном первенстве по гиревому спорту победителем стал Бальчинов Б, по подтягиванию серебро досталось Зияитдинову Д, по гиревому спорту ещё один из мальчиков вошёл в тройку призёров.

Со 2 по 15 октября прошла всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодёжи в Анапе. Воспитанники преподавателя ОБЖ Батора Цыбенова, казачата МБОУ «Дульдургинская СОШ» представляли Забайкальский край.Ребята в общекомандном зачёте заняли второе место по гиревому спорту, 3 место по стрельбе, 3 место по перетягиванию каната. Об этом сообщили в администрации Агинского Бурятского округа.