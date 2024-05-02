В Иркутской области в перевернувшейся иномарке погиб 24-летний парень

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

Ещё двоих человек с травмами доставили в больницу



В Черемховском районе Иркутской области перевернулась и слетела в кювет Toyota Avensis. Авария произошла утром 1 мая на 16 километре автодороги «Черемхово – Свирск» вблизи Свирска.



- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Avensis, двигаясь в сторону села Зерновое, не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП погиб 24-летний мужчина. С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены два человека, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.



Сотрудники полиции проводят проверку.

