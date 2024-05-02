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Мошенники угрожали улан-удэнцу уголовным делом и повесткой

Мошенники угрожали улан-удэнцу уголовным делом и повесткой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Аферисты заявили, что в случае разглашения сведений о разговоре с ними его признают изменником Родины

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 27-летний житель Улан-Удэ, работающий ведущим инженером. Со слов потерпевшего, с ним связался якобы оператор сотовой связи с предложением продлить срок действия договора. По легенде, на следующий день номер телефона горожанина перерегистрируют на другого абонента, и он не сможет звонить, отправлять смс и пользоваться мобильным интернетом.

Звонивший пояснил, что в офис операторской компании приезжать вовсе необязательно: всё можно сделать через портал по оказанию государственных услуг. Достаточно продиктовать код из смс. Горожанин продиктовал все коды.

Затем с ним связались уже якобы сотрудники Росфинмониторинга и пояснили, что ему необходимо оформить срочно встречный займ для того, чтобы аннулировать предыдущий кредит, оформленный злоумышленниками на его имя. «При этом предупредили, что в случае разглашения сведений о разговоре с ними его признают изменником Родины», - отмечают в пресс-службе МВД по Бурятии.

Далее мужчина в банке оформил кредит на запрашиваемую сумму. Во время оформления кредитного займа он соврал сотруднику банка о цели кредитования – планируемом свадебном подарке для своей невесты. Также посетовал на то, что мошенники становятся все изощрённее и представляются разными сотрудниками правоохранительных органов. Попрощавшись с менеджером, тут же все средства перевёл через приложение на «специальный счёт».

Мошенники получив всю сумму денег, направили улан-удэнца в следующее отделение банка за очередным кредитом. Придя в другой офис банка, он оформил все необходимые первоначальные документы, однако, не дождавшись подтверждения, ушёл.

- В тот же день ему позвонил лжесотрудник ФСБ и сообщил, что если последний не выполнит их требования, то его вызовут в военкомат, и направил повестку. Увидев, что повестка содержит грамматические ошибки, потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, - рассказали в МВД по Бурятии.

Общая сумма ущерба составила 750 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.


мошенничество

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