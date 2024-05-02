На место ДТП выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф
За минувшие выходные в Бурятии произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых госпитализировали четыре человека; 18 пожаров, в котором пострадал один человек. Сводкой поделились в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
В центре медкатастроф сообщили, что 29 апреля бригада выезжала на место ДТП – водитель упал с мотоцикла.
Пострадавшего доставили в реанимационное отделение больницы в Улан-Удэ для получения дальнейшего лечения.
Житель Бурятии после падения с мотоцикла попал в реанимацию
Происшествия, Фото:
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