Житель Бурятии после падения с мотоцикла попал в реанимацию

На место ДТП выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф



За минувшие выходные в Бурятии произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых госпитализировали четыре человека; 18 пожаров, в котором пострадал один человек. Сводкой поделились в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.



В центре медкатастроф сообщили, что 29 апреля бригада выезжала на место ДТП – водитель упал с мотоцикла.



Пострадавшего доставили в реанимационное отделение больницы в Улан-Удэ для получения дальнейшего лечения.

