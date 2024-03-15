На место выезжали взрывотехники Росгвардии
В подъезде многоквартирного дома на улице Бабушкина в Улан-Удэ подозрение местных жителей вызвал бесхозный рюкзак. Сообщение о нём поступило в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Сотрудники экстренных службы незамедлительно прибыли на место. Они провели эвакуацию людей и оцепили прилегающую территорию.
Взрывотехники ОМОН осмотрели рюкзак, в котором оказались только личные вещи и документы. Находку передали сотрудникам полиции для дальнейшего поиска собственника.
Улан-удэнцев напугал забытый рюкзак
Происшествия, Фото:
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