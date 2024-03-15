15 марта

14 марта

Популярное

Улан-удэнцев напугал забытый рюкзак

Улан-удэнцев напугал забытый рюкзак
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На место выезжали взрывотехники Росгвардии

В подъезде многоквартирного дома на улице Бабушкина в Улан-Удэ подозрение местных жителей вызвал бесхозный рюкзак. Сообщение о нём поступило в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Сотрудники экстренных службы незамедлительно прибыли на место. Они провели эвакуацию людей и оцепили прилегающую территорию.

Взрывотехники ОМОН осмотрели рюкзак, в котором оказались только личные вещи и документы. Находку передали сотрудникам полиции для дальнейшего поиска собственника.

Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев напугал забытый рюкзак
Улан-удэнцев напугал забытый рюкзак
Происшествия, 15.03.2024
На место выезжали взрывотехники Росгвардии
В Иркутской области раскрыли убийство 30-летней давности
В Иркутской области раскрыли убийство 30-летней давности
Происшествия, 15.03.2024
Расправа, как выяснилось, произошла из-за нецензурного оскорбления
В Ангарске водитель Toyota Carina насмерть сбил пешехода
В Ангарске водитель Toyota Carina насмерть сбил пешехода
Происшествия, 15.03.2024
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
В Бурятии неизвестные стреляют по кошкам
В Бурятии неизвестные стреляют по кошкам
Происшествия, 15.03.2024
На днях из одного домашнего питомца достали пулю
На Малом море на Байкале тает лёд
На Малом море на Байкале тает лёд
Происшествия, 14.03.2024
Губернатор Иркутской области призывает не выходить на лёд
В Забайкалье сгорели постройки на 30 дачных участках
В Забайкалье сгорели постройки на 30 дачных участках
Происшествия, 14.03.2024
Огонь распространился из-за сильного ветра
В Бурятии сгорел дом
В Бурятии сгорел дом
Происшествия, 14.03.2024
Обошлось без пострадавших

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^