Улан-удэнцев напугал забытый рюкзак

В подъезде многоквартирного дома на улице Бабушкина в Улан-Удэ подозрение местных жителей вызвал бесхозный рюкзак. Сообщение о нём поступило в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Сотрудники экстренных службы незамедлительно прибыли на место. Они провели эвакуацию людей и оцепили прилегающую территорию.Взрывотехники ОМОН осмотрели рюкзак, в котором оказались только личные вещи и документы. Находку передали сотрудникам полиции для дальнейшего поиска собственника.