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Читинец зарезал бездомную собаку

Читинец зарезал бездомную собаку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возбуждено уголовное дело

На днях жители посёлка КСК в Чите сообщили в полицию о том, что в помещении одного из общежитий лежит раненая собака. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что некоторое время назад жильцы общежития прикормили эту собаку и она поселилась у них в коридоре.

- В результате дальнейшей работы выяснилось, что ранение животному нанёс местный житель 1995 года рождения. По предварительной информации, собака проявляла агрессию к данному гражданину и к другим жильцам. Тело животного направлено на экспертизу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.

Забайкальский край Чита жестокое обращение с животными

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