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В Бурятию прибыли министры здравоохранения России и Монголии

В Бурятию прибыли министры здравоохранения России и Монголии
Власть,  Фото:minzdrav.gov.ru
В том числе они посетят два медучреждения

В пятницу, 16 февраля в Улан-Удэ прилетел министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Днём ранее, 15 февраля в республику также приехала делегация Монголии под руководством министра здравоохранения господина Содномын Чинзориг.

Сегодня в правительстве Бурятии состоится встреча министров здравоохранения России и Монголии.

Кроме того, Михаил Мурашко и Содномын Чинзориг посетят базовый медицинский колледж имени Раднаева и хирургический корпус онкологического диспансера.

- Также министр здравоохранения России проведёт совещание по актуальным вопросам развития здравоохранения с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и представителями медицинских организаций республики, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Отметим, ранее Михаил Мурашко посещал республику в 2018 году, когда трудился руководителем Росздравнадзора. Тогда он осмотрел несколько медучреждений Улан-Удэ, в том числе городскую поликлинику №1, БСМП, детскую республиканскую клиническую больницу.




минздрав Монголия

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