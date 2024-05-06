Его проведут на площади Советов
11 мая пройдёт турнир по силовому экстриму среди сотрудников главного управления МЧС России по Республике Бурятия. Мероприятие приурочено к 375-летию пожарной охраны России.
Турнир состоится на площади Советов в Улан-Удэ. Начало соревнований – в 13:00.
Ведущим турнира станет самый сильный человек России Михаил Кокляев, сообщает дирекция спортивных сооружений РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ состоится турнир по силовому экстриму
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