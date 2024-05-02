Оно исчезнет уже на майских праздниках
Отопительный сезон в Улан-Удэ подходит к концу. Его решили завершить в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха за окном. Отопление в квартирах исчезнет в следующую пятницу, 10 мая. Однако в некоторых медицинских и дошкольных учреждениях батареи остынут только 31-го числа.
В комитете городского хозяйства «Байкал-Daily» пояснили, что горячую воду на грядущей неделе отключать не станут. Это произойдёт летом по утверждённым графикам, которые обнародуют чуть позже.
Отключение горячего водоснабжения требуется для традиционных испытаний на тепловых сетях и ремонта оборудования. В прошлом году жители бурятской столицы оставались без горячей воды трижды – в мае, в начале июня и в июле, причём сразу на 10 дней. А в 200 с лишним многоквартирных домах в Советском и Железнодорожном районах блага цивилизации не было до осени. Причиной стала масштабная реконструкция третьей тепломагистрали.
В столице Бурятии отключат отопление
Общество, Фото:
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