В столице Бурятии отключат отопление

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Оно исчезнет уже на майских праздниках



Отопительный сезон в Улан-Удэ подходит к концу. Его решили завершить в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха за окном. Отопление в квартирах исчезнет в следующую пятницу, 10 мая. Однако в некоторых медицинских и дошкольных учреждениях батареи остынут только 31-го числа.



В комитете городского хозяйства «Байкал-Daily» пояснили, что горячую воду на грядущей неделе отключать не станут. Это произойдёт летом по утверждённым графикам, которые обнародуют чуть позже.



Отключение горячего водоснабжения требуется для традиционных испытаний на тепловых сетях и ремонта оборудования. В прошлом году жители бурятской столицы оставались без горячей воды трижды – в мае, в начале июня и в июле, причём сразу на 10 дней. А в 200 с лишним многоквартирных домах в Советском и Железнодорожном районах блага цивилизации не было до осени. Причиной стала масштабная реконструкция третьей тепломагистрали.

