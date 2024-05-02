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В Улан-Удэ раздадут георгиевские ленточки

В Улан-Удэ раздадут георгиевские ленточки
Общество,  Фото:администрация города
Их можно будет получить у волонтёров

В Улан-Удэ стартует акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы.

Георгиевскую ленточку можно будет получить у волонтёров, сообщили в пресс-службе администрации города.

3 мая в 14:00 – возле Государственного русского драматического театра имени Бестужева и возле сквера «Ровесникам, ушедшим в бой»;

3 мая в 14:00 – перед ТЦ «Сагаан Морин» и «Юбилейным»:

4 мая в 10:00 – во время проведения велопробега «Звезда Победы» у памятника Рокоссовскому на Мемориале Победы, на площади Славы, на мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны в микрорайоне имени Горького и у бюста Героя Советского Союза Борсоева.

8 мая в 14:00 – на мемориале Победы во время проведения торжественного митинга. Также 9 мая на Параде Победы.

- «Георгиевская ленточка» - это символ Дня Победы, символ выражения нашего уважения к ветеранам. Берегите ленту и относитесь к ней с уважением! – отметили организаторы.


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День Победы георгиевская лента

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