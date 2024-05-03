Его проведут в середине мая
В Бурятии с 12 по 14 мая пройдёт республиканский конкурс народного танца «Расцвет багульника» имени Тамары Полозовой. В конкурсе примут участие хореографические коллективы в номинации «Народный танец» в возрастных категориях: 4-6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет, 14-16 лет, 17-25 лет, старше 25 лет, смешанная группа; а также «профи» – участники профессиональных хореографических отделений и факультетов высших и средних учебных заведений.
Участники представляют 2 хореографических номера. Приём заявок на участие с документами продлится до 6 мая на электронную почту: ontrcnt@mail.ru с указанием в теме письма «Заявка «Расцвет багульника», сообщает республиканский центр народного творчества.
Отборочный тур состоится с 12 по 13 мая в культурно-спортивном комплексе «Бурятмяспрома». Гала-концерт пройдёт 14 мая в Бурятском академическом театре драмы им. Х. Намсараева.
Коллективу, набравшему наибольшее количество баллов, присуждается диплом «Гран-при» конкурса. По итогам конкурса в каждой возрастной категории будут отмечены лауреаты конкурса, также будут присуждены звания дипломантов разных степеней.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии состоится конкурс народного танца
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