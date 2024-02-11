В сельских школах в Бурятии поголовно запрещают мобильники

За них ученикам грозят выговором и даже отчислением



Недавно во всех российских школах запретили пользоваться сотовыми телефонами на уроках. Соответствующий подписал в декабре президент страны Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.



Впрочем, несколько исключений всё же сделали – при угрозе жизни или здоровью учеников и сотрудников образовательной организации и в «иных экстренных случаях».



Гаджеты поголовно запрещают в сельских школах – в правила внутреннего распорядка СОШ вносят соответствующие изменения, а о табу друг за другом сообщают районные часты.



За детьми во время занятий следят учителя. Контроль за их поведением также вправе осуществлять руководство СОШ и другие ответственные за это лица.



Несоблюдение нового требования чревато замечанием, выговором и даже отчислением – то есть ученик, взявший в руки мобильник, рискует просто вылететь из школы. « Обращаемся к учащимся, родителям и педагогической общественности с просьбой принять к сведению данную информацию и совместными усилиями не допустить нарушений законодательства», – призывают в районных управлениях образования.



