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В Бурятии лисичка с бешенством прибежала прямо к сторожке

В Бурятии лисичка с бешенством прибежала прямо к сторожке
Общество,  Фото:Pixabay.com
Место, где она появилась, продезинфицировали 

Недавно в Селенгинском районе объявилась бешеная лиса. Её заметили на Усть-Чикойской паромной переправе. Рыжая хищница вела себя агрессивно, даже не реагируя на попытки прогнать её, рассказали ранее в республиканском управлении ветеринарии.

Сотрудники Бурприроднадзора «ликвидировали» животное и изъяли для лабораторных исследований. Бешенство у него подтвердилось.

Кое-какие подробности произошедшего рассказали в группе «Селенга-инфо.24/7». Как выяснилось, лисица прибежала к сторожке, а заметил её работник переправы.

В радиусе трёх километров от этого места никаких сельскохозяйственных животных не оказалось, так что там просто провели дезинфекцию. Ситуация остаётся на контроле ветстнации района по борьбе с болезнями животных.
лисицы бешенство животные Бурприроднадзор

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