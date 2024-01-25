В улан-удэнском СИЗО подростки тягали гантели

В следственном изоляторе прошли спортивные состязания



В улан-удэнском СИЗО №1 среди несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых прошли соревнования по тяжёлой атлетике, сообщили в УФСИН.



Юным спортсменам необходимо было поднять гантель толчком в положении стоя максимальное количество раз за две минуты.



- Соревнуясь, ребята, продемонстрировали физическую силу, выдержку и волю к победе, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

