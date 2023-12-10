Напортачили: Огромный наличник в центре Улан-Удэ оказался некачественной копией



На днях в самом центре бурятской столицы, на улице Банзарова,



Чиновники всячески нахваливали новую достопримечательность. Так, зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству Марина Говорова заявила, что она отражает всё разнообразие деревянного зодчества, красоту узора и сложность работы мастера. А замглавы комитета экономического развития и туризма Аржан Малацагаев добавил: арт-объект «демонстрирует не только функциональное назначение наличника как наружного оформления оконного проёма, но и как историческую составляющую города, одну из граней его самобытности».



Однако в комментариях под публикацией на официальной странице администрации во «ВКонтакте» выяснилось, что это далеко не идеальная копия работы известного фотографа из Москвы Ивана Хафизова. Он путешествует по разным уголкам России в поисках уникальных резных оконных украшений. Иван создал и коллекцию макетов улан-удэнских наличников. В арт-объекте на Банзарова он распознал элементы одной из своих моделей – стилизованного наличника дома на улице Кирова, 25. И уточнил, что авторство нигде не указали. На днях в самом центре бурятской столицы, на улице Банзарова, появился необычный арт-объект в виде огромного наличника. Его высота – пять метров. Этот памятник деревянному зодчеству напротив Свято-Одигитриевского собора обещает стать популярной фотозоной – все желающие смогут делать там памятные снимки, рассказали ранее в мэрии Улан-Удэ.Чиновники всячески нахваливали новую достопримечательность. Так, зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству Марина Говорова заявила, что она отражает всё разнообразие деревянного зодчества, красоту узора и сложность работы мастера. А замглавы комитета экономического развития и туризма Аржан Малацагаев добавил: арт-объект «демонстрирует не только функциональное назначение наличника как наружного оформления оконного проёма, но и как историческую составляющую города, одну из граней его самобытности».Однако в комментариях под публикацией на официальной странице администрации во «ВКонтакте» выяснилось, что это далеко не идеальная копия работы известного фотографа из Москвы Ивана Хафизова. Он путешествует по разным уголкам России в поисках уникальных резных оконных украшений. Иван создал и коллекцию макетов улан-удэнских наличников. В арт-объекте на Банзарова он распознал элементы одной из своих моделей – стилизованного наличника дома на улице Кирова, 25. И уточнил, что авторство нигде не указали.











- Сначала знакомые прислали мне проект памятника, и я всё думал – мало ли проектов нереализованных на свете. Потом, ещё летом, в СМИ прошло сообщение, что такой монумент действительно планируют поставить в Улан-Удэ. Стал думать, что, может, позовут на открытие – всё-таки явно же использована модель в качестве исходника. Тем более я был в Бурятии с лекцией и мастер-классом в 2022 году, привозил сборные модели и понятно, что кто-то её собрал, – рассказал Иван Хафизов «Байкал-Daily». – А вот позавчера вместе с новостью об открытии прислали уже фото этой малой формы. Выглядит она, правда, хуже, чем мой макет и чем оригинал – вот это особенно досадно.





Однако судиться с властями фотограф даже не собирается.



- Я вдохновлялся окнами Улан-Удэ, а они – моим макетом. Всё-таки моя главная цель – популяризировать наличники, а создатели этого монумента делают то же самое, – подчеркнул он. – Просто досадно, что вместо ажиотажа с радостью вышло вот так.



Иван указал на ошибки и недочёты нового арт-объекта.



- Во-первых, у него вместо толстых брёвен, которые бросаются в глаза – если смотреть на реальные дома, сделали какие-то тощие макаронины. И на очелье (верхняя часть наличника – прим.) напортачили с выступающим вперёд элементом – вышло совсем непохоже, – говорит он. – Ну и цвет. Я, конечно, догадываюсь, что имелся в виду триколор, но всё-таки для деревянного зодчества Верхнеудинска были присущи совсем другие цвета. Это спокойная гамма – охра, глухой красный, светло-зелёный. Никакого триколора и быть не могло на здании. Такого «вырвиглазничества» попросту не допустили бы.





Создатели же наличника, в свою очередь, утверждают, что никогда и не скрывали, откуда взяли идею. И заявили, что получали разрешение от Ивана ещё летом.