Жительницу Бурятии осудили за контрабанду средства для похудения

Женщина получила условный срок



В начале октября перед судом предстала жительница Муйского района, занимающаяся совместными закупками различных товаров, в том числе – из-за рубежа. Она незаконно перевезла через границу средство для похудения, приобретённое в Казахстане. В его состав входит сильнодействующее вещество. Это психостимулятор, усиливающий чувство насыщения.



Против женщины возбудили уголовное дело за контрабанду – по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ. Ей дали три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Как сообщили в пресс-службе Муйского районного суда, приговор пока не вступил в законную силу.