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В Иркутске будут судить жителя Бурятии, расчленившего мужчину и его мать

В Иркутске будут судить жителя Бурятии, расчленившего мужчину и его мать
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Молодой человек устроил кровавую расправу в Рождество

Первый зампрокурора Иркутской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против ранее судимого 25-летнего жителя Бурятии. Его обвиняют в убийстве двух лиц с целью скрыть преступление (по пунктам «а» и «к» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ) и в краже с незаконным проникновением в жилище (по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ).

Всё произошло 7 января. Молодой человек пришёл к 57-летнему знакомому, имевшему криминальный авторитет, и попросил посодействовать в получении карточного долга размером в 800 тысяч рублей. И гость, и хозяин квартиры были пьяны. В какой-то момент они поссорились, и конфликт перерос в драку.

Парень схватил нож и нанёс мужчине на менее 15 ударов. Тот от полученных ранений скончался на месте. После злоумышленник таким же способом расправился с 86-летней матерью иркутянина, ставшей свидетелем произошедшего, а затем покинул квартиру.

На следующий день он вернулся на место преступления, чтобы замести следы. Преступник расчленил тела своих жертв, упаковал всё в мусорные пакеты и сначала перевёз их на работу в одном из СНТ, а затем – в арендованный в Иркутске гаражный бокс.

Кроме того, убийца убрал в квартире, уничтожил вещи и предметы со следами крови, забрал деньги, лежавшие в жилье, а также серебряные монеты времён царской России, часы и сотовые телефоны. В конце января сотрудники СУ СКР по Иркутской области при взаимодействии с полицейскими задержали злоумышленника в одном из компьютерных клубов.

По решению суда его поместили под стражу. Скоро молодой человек предстанет перед судом – уголовное дело вместе с обвинительным заключением уже направили туда для рассмотрения по существу.

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