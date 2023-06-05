В Бурятии сельхозземли зарастают мусором

Происшествия, Фото: управление Россельхознадзора

За захламление грозит административная ответственность



В мае сотрудники управления Россельхознадзора в Бурятии во время выездных обследований выявили шесть свалок на землях сельхозназначения. Отходами оказались завалено в общей сложности 11 га земель.



Собственникам наделов выданы предостережения. Также по всем свалкам направлены информационные письма главам муниципальных образований.



- Свалки напрямую оказывают негативное воздействие на почву и земли сельскохозяйственного назначения. Одной из серьёзных и актуальных проблем в сельском хозяйстве остаётся размещение несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения, - отмечают в управлении Россельхознадзора. – Непринятие мер к ликвидации несанкционированных свалок твёрдых бытовых отходов может повлечь за собой возникновение пожароопасных ситуаций. Такие «мусорные» пожары очень сложно потушить из-за наличия в воздухе метана, такой пожар приводит к сильнейшему загрязнению воздуха.



Всего с начала года в Бурятии выявлено 10 свалок на сельхозземлях (14 га) в Кабанском, Иволгинском, Тарабагатайском, Селенгинском районах.

