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Улан-удэнец лишился более 2 млн рублей в надежде заработать на бирже

Улан-удэнец лишился более 2 млн рублей в надежде заработать на бирже
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он набрал кредитов и назанимал деньги у друзей

9 февраля в отдел полиции №1 обратился 47-летний житель Улан-Удэ, ставший жертвой мошенников. Мужчина надеялся заработать деньги на бирже. Мошенникам он перечислил в общей сложности более 2,2 миллионов рублей.

Для участия в «торгах» горожанин оформил три кредита в банках на сумму около 1,7 миллиона рублей, а также занял деньги у знакомых и родственников. Все эти деньги вместе с собственными накоплениями он в течение месяца вносил на указанные счета.

- На уловку злоумышленников потерпевший попался после получения в мессенджере сообщения о возможности высокого заработка на разнице валют, которое привлекло его внимание. Не сумев вывести якобы заработанные от биржевых сделок доходы, улан-удэнец обратился в полицию. Отметим, он и сам не до конца понимал, каким образом ему предстояло «зарабатывать» деньги, и как работает фондовая биржа, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Полиция предупреждает жителей республики: игра на фондовой бирже – один из самых рискованных видов финансовых операций, а под видом брокеров могут скрываться мошенники. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо проверять документацию компании, остерегаться предложений о быстром и легком заработке в Интернете и посетить тематические курсы прежде, чем совершать финансовые сделки. Проверить наличие у организации лицензии можно на сайте Центрального банка РФ.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее 60-летняя жительница Заиграевского района Бурятии потеряла почти два миллиона рублей, пытаясь получить доход на разнице от купли-продажи акций различных компаний.



мошенничество

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