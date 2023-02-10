Он набрал кредитов и назанимал деньги у друзей
9 февраля в отдел полиции №1 обратился 47-летний житель Улан-Удэ, ставший жертвой мошенников. Мужчина надеялся заработать деньги на бирже. Мошенникам он перечислил в общей сложности более 2,2 миллионов рублей.
Для участия в «торгах» горожанин оформил три кредита в банках на сумму около 1,7 миллиона рублей, а также занял деньги у знакомых и родственников. Все эти деньги вместе с собственными накоплениями он в течение месяца вносил на указанные счета.
- На уловку злоумышленников потерпевший попался после получения в мессенджере сообщения о возможности высокого заработка на разнице валют, которое привлекло его внимание. Не сумев вывести якобы заработанные от биржевых сделок доходы, улан-удэнец обратился в полицию. Отметим, он и сам не до конца понимал, каким образом ему предстояло «зарабатывать» деньги, и как работает фондовая биржа, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Полиция предупреждает жителей республики: игра на фондовой бирже – один из самых рискованных видов финансовых операций, а под видом брокеров могут скрываться мошенники. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо проверять документацию компании, остерегаться предложений о быстром и легком заработке в Интернете и посетить тематические курсы прежде, чем совершать финансовые сделки. Проверить наличие у организации лицензии можно на сайте Центрального банка РФ.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее 60-летняя жительница Заиграевского района Бурятии потеряла почти два миллиона рублей, пытаясь получить доход на разнице от купли-продажи акций различных компаний.
Улан-удэнец лишился более 2 млн рублей в надежде заработать на бирже
Происшествия, Фото:
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