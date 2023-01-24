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В Бурятии 67-летний водитель сбил корову и попал в больницу

В Бурятии 67-летний водитель сбил корову и попал в больницу
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо"
Автомобиль получил серьёзные механические повреждения

ДТП произошло вечером 23 января в Селенгинском районе Бурятии, недалеко от села Гусиное Озеро. Около 18:40 67-летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на переходящий через дорогу крупный рогатый скот, сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».


В результате мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в Гусиноозёрскую центральную районную больницу. 

У иномарки – серьёзные механические повреждения. От удара  у неё помяло передний бампер. 
ДТП пострадавшие

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