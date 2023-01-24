В Бурятии 67-летний водитель сбил корову и попал в больницу

Автомобиль получил серьёзные механические повреждения











В результате мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в Гусиноозёрскую центральную районную больницу.





У иномарки – серьёзные механические повреждения. От удара у неё помяло передний бампер.

ДТП произошло вечером 23 января в Селенгинском районе Бурятии, недалеко от села Гусиное Озеро. Около 18:40 67-летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на переходящий через дорогу крупный рогатый скот, сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».