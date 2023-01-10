Инцидент произошёл в утренние часы
В понедельник, 9 января, в Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи. Инцидент произошёл в 7:00 из-за технической неисправности вагона трамвая, который следовал по маршруту № 2 в районе остановки «Сагаан Морин» в сторону мкр. Шишковка.
В результате было закрыто движение маршрутов трамваев № 1, 2, 5 с «Элеватора» в направлении Шишковки в обе стороны, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье из-за ДТП на улице Ботаническая 38 минут простаивали трамваи.
В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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