Под Иркутском водитель погиб, врезавшись в столб

В деревне Грановщина под Иркутском водитель погиб, врезавшись в световую опору. ДТП произошло сегодня, 9 января, около 10 часов утра.
Полицейские установили, что водитель «Субару Импреза» не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, после чего врезался в световую опору. В результате дорожного происшествия 51-летний водитель универсала от полученных травм скончался на месте.
- По данному факту сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня в Братском районе Иркутской области столкнулись «КамАЗ» и «Мазда Капелла». В результате аварии погибли четверо мужчин.