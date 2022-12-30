Мужчина предстал перед судом
За два месяца так называемой любовной истории девушка из Иркутской области перевела своему «возлюбленному» более 1 млн рублей. Мужчина наврал ей, что угодил в ДТП и просил деньги для урегулирования придуманного происшествия.
В начале января аферист познакомился с девушкой в ночном клубе Иркутска и представился ей сотрудником правоохранительных органов. Через несколько дней жительница Усть-Кута уехала в родной город, но поддерживала отношения с понравившимся ей мужчиной.
- Постоянно рассказывая о своих намерениях строить отношения и завести семью с потерпевшей, злоумышленник завладел её доверием. Уже спустя месяц сочинил историю о якобы случившемся дорожно-транспортном происшествии с его участием, после чего попросил у неё денежные средства на урегулирование конфликта и починку автомобиля, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Поверив ему, девушка начала частями переводить ему деньги, а на время разрешения инцидента мошенник приехал в Усть-Кут. Девушка залезла в долги у знакомых и набрала кредитов. В общей сложности она перечислила мужчине более 1 млн рублей, а ответной любви так и не получила. После чего обратилась в полицию.
Вскоре альфонс-мошенник был задержан. Им оказался 32-летний житель Оренбургской области, который ранее был судим за аналогичные преступления.
Суд признал его виновным по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Афериста приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В Иркутской области девушка перевела альфонсу более 1 млн рублей
Происшествия, Фото:
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