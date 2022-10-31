Инцидент произошёл в Мухоршибири
В Бурятии задержали мужчину, который пытался поджечь военкомат в селе Мухоршибирь. Им оказался 39-летний местный безработный, сообщает телеграм-канал SHOT.
Как выяснил «Байкал-Daily», возгорание произошло в октябре ночью. На крышу здания военкомата бросили бутылку с зажигательной смесью.
Первыми пожар обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Возгорание быстро потушили с помощью огнетушителя, так что здание не пострадало.
- По статьям «Умышленные повреждение имущества» и «Террористический акт» поджигателю грозит до 20 лет лишения свободы, - уточняет SHOT.
В Бурятии задержали поджигателя военкомата
Происшествия, Фото:
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