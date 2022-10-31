В Бурятии задержали поджигателя военкомата

Инцидент произошёл в Мухоршибири



В Бурятии задержали мужчину, который пытался поджечь военкомат в селе Мухоршибирь. Им оказался 39-летний местный безработный, сообщает телеграм-канал SHOT.



Как выяснил «Байкал-Daily», возгорание произошло в октябре ночью. На крышу здания военкомата бросили бутылку с зажигательной смесью.



Первыми пожар обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Возгорание быстро потушили с помощью огнетушителя, так что здание не пострадало.



- По статьям «Умышленные повреждение имущества» и «Террористический акт» поджигателю грозит до 20 лет лишения свободы, - уточняет SHOT.

