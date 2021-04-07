Улан-удэнка стала жертвой группового изнасилования

Жертву насильников спас её сосед



В Улан-Удэ осудили двоих мужчин за групповое изнасилование знакомой.



Всё произошло в начале апреля прошлого года. Женщина с двумя знакомыми распивала на улице спиртные напитки. После один из приятелей предложил зайти в дом, однако женщина отказалась и засобиралась домой. Внезапно мужчина схватил её за волосы и стал бить по лицу.



Сломив сопротивление жертвы, собутыльники повели её в безлюдное место. Там один из них продолжил избиение и затем изнасиловал несчастную женщину. Второй её в это время удерживал.



Потом измученную женщину мужчины схватили за руки и повели к себе. На пути им повстречался сосед женщины, к которому она обратилась с криком «Помоги!». Сосед отбил улан-удэнку, мужчины убежали.



- За изнасилование, совершённое группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством, Советским районным судом мужчины приговорены к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима и к шести годам лишения свободы в колонии общего режима соответственно, - сообщил «Байкал-Dailу» заместитель прокурора Советского района Улан-Удэ Денис Быков.

