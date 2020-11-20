Деньги семье выплатит управляющая компания
Иркутянка, бабушка 12-летнего мальчика, подала в суд на управляющую компанию в связи с падением внука в элеваторный узел.
Мальчик находился во дворе дома № 39 по улице Карла Маркса в Иркутске. Во время игры в прятки вместе с другом они встали на наземную площадку, примыкающую к крыше элеваторного узла у дома. Крыша площадки провалилась, в результате чего ребёнок упал в элеваторный узел, сверху на него упал его друг. В результате падения мальчик получил вред здоровью средней тяжести, что подтверждается заключением эксперта.
Изначально суд отказал женщине в компенсации морального вреда. Прокуратура района обжаловала данное решение.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда решение суда первой инстанции отменено. На управляющую компанию возложена обязанность по выплате компенсации в размере 100 тыс. рублей.
По информации прокуратуры Иркутской области
Иркутянка отсудила 100 тысяч за падение внука в элеваторный узел
Происшествия, Фото:
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