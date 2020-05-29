В бурятском селе вспышка коронавируса произошла после юбилея

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о первых заболевших коронавирусом в маленьком селе Ехэ-Цаган в Селенгинском районе Бурятии. Вчера сообщалось о трёх больных. К вечеру 29 мая в селе зарегистрировано уже девять подтверждённых случаев COVID-19. Об этом сообщили в республиканском оперштабе.
- Определён круг контактных лиц - 121 человек. Из них 22 жителя села, 91 житель – города Гусиноозёрск, восемь – жители других сел. Медики совершили подворовый обход, отобрали биоматериал,- уточнили в оперштабе.
28 мая было принято об объявлении в селе карантина.
В ходе эпидемиологического расследования установлено, что быстрое распространение инфекции произошло из-за участия большого количества людей в праздновании юбилея местного жителя. 83 человека приехали на юбилей из Гусиноозёрска и других сёл.
В отношении каждого участника праздника будет выписан протокол об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ «О невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения».
Как сообщал «Байкал-Daily», на 29 мая в Бурятии зарегистрировано 1438 случаев заражения COVID-19. Из них в Улан-Удэ – 798.
Как сообщал «Байкал-Daily», на 29 мая в Бурятии зарегистрировано 1438 случаев заражения COVID-19. Из них в Улан-Удэ – 798.