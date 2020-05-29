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В бурятском селе вспышка коронавируса произошла после юбилея

В бурятском селе вспышка коронавируса произошла после юбилея
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Небольшое село в Бурятии пришлось закрыть на карантин

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о первых заболевших коронавирусом в маленьком селе Ехэ-Цаган в Селенгинском районе Бурятии. Вчера сообщалось о трёх больных. К вечеру 29 мая в селе зарегистрировано уже девять подтверждённых случаев COVID-19. Об этом сообщили в республиканском оперштабе.

- Определён круг контактных лиц - 121 человек. Из них 22 жителя села, 91 житель – города Гусиноозёрск, восемь – жители других сел. Медики совершили подворовый обход, отобрали биоматериал,- уточнили в оперштабе.

28 мая было принято об объявлении в селе карантина.

В ходе эпидемиологического расследования установлено, что быстрое распространение инфекции произошло из-за участия большого количества людей в праздновании юбилея местного жителя. 83 человека приехали на юбилей из Гусиноозёрска и других сёл. 

В отношении каждого участника праздника будет выписан протокол об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ «О невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения».

Как сообщал «Байкал-Daily», на 29 мая в Бурятии зарегистрировано 1438 случаев заражения COVID-19. Из них в Улан-Удэ – 798.

коронавирус профилактика карантин
 
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