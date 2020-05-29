Коронавирусом от очага в республиканской больнице в Улан-Удэ заразился 141 человек

По состоянию на 29 мая, зарегистрирован 141 случай инфицирования коронавирусом из очага республиканской клинической больницы (РКБ) в Улан-Удэ. Из них 34 человека - из числа медицинского персонала, 48 пациентов и 59 человек - в домашних очагах медработников и пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», о первых случаях коронавируса в РКБ стало известно 20 мая: тогда сообщалось только о шести заболевших медиках. Затем очаг разрастался.
У 34 заболевших работников больницы тяжёлых форм новой коронавирусной инфекции нет. У восьми заболевших COVID-19 пациентов имеются осложнения на фоне имеющихся тяжёлых заболеваний крови, почек, эндокринной системы и др. По всем пациентам с тяжёлой формой заболевания медики получили консультации специалистов ведущих клиник Москвы.
В целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 в больнице был проведён расширенный комплекс противоэпидемических мероприятий.
- В связи с регистрацией случаев заболевания и в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 проводятся карантинные мероприятия в хирургическом корпусе №3 с 19 мая, терапевтическом корпусе с 24 мая, кардиологическом отделении корпуса №4 с 21 мая. Выданы предписания об усилении противоэпидемического и санитарно-гигиенического режимов, медицинском наблюдении за контактными лицам, - рассказал о принятых мерах главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.
В карантинных отделениях наблюдаются 132 пациента, работают 97 сотрудников.
Оперативно проведено лабораторное тестирование 798 контактных – работников больницы и пациентов.
- Занос инфекции в больницу неизбежен - это абсолютно понятно, к этому претензий нет. Вопрос сейчас о дальнейших наших действиях. Будут ещё такие ситуации. Попросту пациент при госпитализации может не иметь симптомов, а пока лежит в больнице, инфекция может проявиться. Такие случаи неизбежны. В данном случае круг контактных большой, много - в домашних очагах. Контактным контактных необходимо также назначить профилактическое лечение, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Экстренная помощь пациентам с острым коронарным синдромом, включая чрескожные вмешательства на сосудах сердца, оказывается в полном объёме в кардиологическом отделении, развёрнутом в приемно-диагностическом корпусе.
Все контактные пациенты, в том числе выписанные из отделений больниц, находятся под медицинским наблюдением.
На утро 29 мая в Бурятии зарегистрировано 1438 случаев заражения COVID-19. Из них в Улан-Удэ – 798.