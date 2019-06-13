Пьяный парень замёрз по дороге домой
Вечером 7 июня 24-летний житель улуса Орот возвращался домой через лес из соседнего села. По пути он разжёг костер для обогрева. Не убедившись, что огонь потушен, находящийся в состоянии алкогольного опьянения парень ушёл.
В результате на территории Кижингинского сельского участкового лесничества начался пожар.
Возгорание ликвидировано.
В отношении нарушителя составлен административный протокол - за нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожие случаи произошли ранее в Селенгинском районе и в Улан-Удэ. Один местный житель жёг костры, так как пошёл пешком через лес из-за сломавшейся машины. Другой был пьян, уснул у костра и был спасён во время пожара лично начальником управления ЧС города.
Житель Бурятии хотел согреться и устроил пожар в лесу
Происшествия, Фото:
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