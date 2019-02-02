4 дома в бурятском селе под угрозой подтопления

В этих домах проживают 6 человек



В селе Бодон Баргузинского района Бурятии в связи закипанием наледи на реке Бодончик образовалась наледь на участках с жилыми домами. Под угрозу возможного подтопления попадают 4 жилых дома, в которых проживают 6 человек, а также надворные постройки.



Администрацией района во льду продолблена вручную траншея шириной 0,5 метра и глубиной 0,2 метра, завезено 6 машин грунта (24 т.), проведена отсыпка грунтом края наледи для отвода воды (300 метров). Планируется прибытие в село Бодон специальной техники (ПЗМ-2,) для рытья траншеи длиной 300 метров. Сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.