Министр культуры Бурятии станцевала с «Adrenalin Crew» (видео)

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева станцевала с молодёжью на сцене концерта-караоке «Поёт Республика». Концерт состоялся накануне, 12 июня, на площади Советов во время празднования Дня России.Министр выступила с танцорами из группы «Adrenalin Crew». Вместе они исполнили современный танец.

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