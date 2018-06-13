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Министр культуры Бурятии станцевала с «Adrenalin Crew» (видео)

Министр культуры Бурятии станцевала с «Adrenalin Crew» (видео)
Власть, 
Министр выступила в обтягивающих брюках и толстовке с национальным орнаментом

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева станцевала с молодёжью на сцене концерта-караоке «Поёт Республика». Концерт состоялся накануне, 12 июня, на площади Советов во время празднования Дня России.

Министр выступила с танцорами из группы «Adrenalin Crew». Вместе они исполнили современный танец. 


Репетиция накануне 



Само выступление 


«Заметим, что продуман был и наряд. Это белая толстовка с национальным орнаментом бурят и легкие обтягивающие брюки», - говорится в сообщении министерства культуры Бурятии.

Танец не оставил жителей республики равнодушными. «Ух ты!», «Ничего себе!», «По-молодёжному стильно, модно и современно выступила Соелма Баяртуевна!» - оставляют пользователи комментарии.

Фоторепортаж со вчерашнего празднования Дня России в Улан-Удэ «Байкал-Daily» уже представлял.

Соелма Дагаева возглавила министерство культуры Бурятии в конце 2017 года.

Справка:

Adrenalin Crew - танцевальный коллектив, основанный в Бурятии 2008 году. С того времени команда завоевала различные титулы и номинации, участвовала в танцевальных чемпионатах разного уровня.

На сегодняшний день ряды коллектива активно пополняются людьми разных возрастов. Члены команды изучают все основные стили современной хореографии: Hip-hop, House, Vogue, Jazz-Funk, Dancehall и многое другое, а также занимаются преподавательской деятельностью.
минкульт
 
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