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В Бурятии рассказали о предложенном подходе к квоте на трудоустройство инвалидов

В Бурятии рассказали о предложенном подходе к квоте на трудоустройство инвалидов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На 2024 год ведомством установлено 2397 квотных мест

Минсоцзащиты Бурятии установлено 2193 квотных мест для трудоустройства инвалидов в 720 организациях республики. Трудоустроено в данные рабочие места 1884 человека с инвалидностью - это 86 % от установленных квот.

На 2024 год ведомством установлено 2397 квотных мест для трудоустройства инвалидов в 745 организациях, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

Между тем, минтруд России предложил изменить подход к выполнению работодателями квоты для трудоустройства работников с нарушениями здоровья в зависимости от группы инвалидности. Планируется, что поправки вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

При приёме на работу инвалида I группы исполнение квоты предлагается считать кратным трём рабочим местам, инвалида II группы – двум, а III группы – одному рабочему месту.

Размер квоты для приёма на работу работников с инвалидностью устанавливается региональным законодательством с учётом ситуации на рынке труда, исходя из среднесписочной численности работников за предыдущий квартал:

- если численность работников более 100 человек – от 2 до 4 процентов от среднесписочной численности работников;
- если численность работников от 35 до 100 человек – не более 3 процентов.

В среднесписочную численность работников не включаются работники, условия труда которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным и (или) опасным. Работодатель в ряде случаев может быть освобождён от выполнения квоты.

Помощь в подборе работников на вакантные рабочие места, в расчёте квоты и установлении численности фактически трудоустроенных инвалидов работодателям сможет оказать служба занятости. Это позволит ускорить поиск подходящей работы для соискателя с инвалидностью.

В Минсоцзащиты Бурятии напомнили, что с 1 марта 2022 года квота считается выполненной только после фактического трудоустройства гражданина.
работа инвалиды

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