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В 2024 году в Бурятии продолжится модернизация учреждений культуры

В 2024 году в Бурятии продолжится модернизация учреждений культуры
Общество,  Фото:pixabay.com
Капитально отремонтируют 7 домов культуры, 2 музея, театр и 2 библиотеки

В 2024 году в Бурятии предусмотрен капитальный ремонт семи домов культуры на общую сумму 47 683,7 тысяч рублей. Работы проведут в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Обновлённые клубы появятся в сёлах Гарам и Хангир Еравнинского района, Ангыр и Зырянск Прибайкальского района, Булум Хоринского района, Ошурково Иволгинского района и Улбугай Тункинского района. В Еравнинском районе также модернизируют Сосново-Озёрскую детскую школу искусств на сумму 18 390,5 тысяч рублей.

Капитальный ремонт в рамках национального проекта «Культура» в 2024 году предусмотрен в двух муниципальных музеях на общую сумму 8 556,8 тысяч рублей: в музее истории и развития традиционных народных промыслов Курумканского района в историко-краеведческом музее Северо-Байкальского района имени Киселёвой.

Новую жизнь вдохнут и в здание государственного русского драматического театра имени Бестужева, где проведут капремонт на сумму 20 240,3 тысяч рублей.

Две новые модельные библиотеки появятся в столице Бурятии: 15,7 миллионов рублей из средств федерального бюджета направят на модернизацию детской библиотеки-филиала №6 и библиотеки- филиала №19 централизованной библиотечной системы г. Улан-Удэ. Всего в отрасли министерства культуры Бурятии таких модельных библиотек станет шестнадцать.

Новый автоклуб поедет в Кяхтинский район. Он представляет собой обычный фургон, который на деле оказывается культурным трансформером, то есть может превратиться в библиотеку, кинотеатр, концертный зал или театральную сцену. Благодаря клубу на колёсах можно охватить большее количество зрителей в малых населённых пунктах.

Кроме того, в 2024 году продолжится строительство центра культурного развития в городе Бабушкин и масштабная реконструкция объекта театра кукол «Ульгэр». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.


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