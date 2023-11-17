В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС

Он не будет работать две недели



Жителям Окинского района Бурятии напомнили об изменении графика работы райотдела ЗАГС. Он закрылся на полмесяца – с 13 по 26 ноября включительно. Причина тому – плановый отпуск работника.



ЗАГС начнёт функционировать в обычном режиме с 27-го числа. В эти две недели местные жители вправе обратиться в любой другой отдел.



- Подать документы для регистрации актов гражданского состояния можно в любом органе ЗАГС – независимо от места проживания или постоянной регистрации, – сообщили в районной группе «Ока-инфо.24/7».



