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В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС

В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС
Общество,  Фото:Pixabay.com
Он не будет работать две недели

Жителям Окинского района Бурятии напомнили об изменении графика работы райотдела ЗАГС. Он закрылся на полмесяца – с 13 по 26 ноября включительно. Причина тому – плановый отпуск работника.

ЗАГС начнёт функционировать в обычном режиме с 27-го числа. В эти две недели местные жители вправе обратиться в любой другой отдел.

- Подать документы для регистрации актов гражданского состояния можно в любом органе ЗАГС – независимо от места проживания или постоянной регистрации, – сообщили в районной группе «Ока-инфо.24/7».

ЗАГС Окинский район

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