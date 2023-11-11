Соревнования будут посвящены памяти Владимира Чойжинимаева
12 ноября в Селенгинском районе Бурятии состоится открытый турнир по настольному теннису. Соревнования посвятят памяти заслуженного работника физической культуры и спорта РБ Владимира Чойжинимаева.
Турнир проведут в спорткомплексе Гусиноозёрской ГРЭС. Регистрация пройдёт с 9:00 до 10:00. Соревнования начнутся в 10:00. Открытие парада запланировано на 12:00, - сообщает пресс-служба администрации района.
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В районе Бурятии пройдёт турнир по настольному теннису
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