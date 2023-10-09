Прокурор Бурятии посетил строящийся в Поселье детский сад

Директору подрядной организации объявлено предостережение
Прокурор Бурятии Михаил Филичев посетил строящийся детский сад в селе Поселье Иволгинского района. Прокуратура контролирует строительство объектов образования в рамках государственной программы «Развитие образования».
Руководитель надзорного ведомства осмотрел возводимый объект, обсудили вопросы завершения строительства, в том числе сроки работ, которые необходимо осуществить, а также имеющиеся проблемы.
Прокурор в целях недопущения нарушения сроков ведения строительства объявил директору подрядной организации предостережение, сообщили в пресс-службе.
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Директору подрядной организации объявлено предостережение
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