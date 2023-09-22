Состоятся открытия культурных учреждений, фестивали и конкурсы
Завтра, 23 сентября, в Бурятии в рамках празднования 90-летнего юбилея в Тарбагатайском районе пройдут межрегиональный фестиваль старообрядческой культуры «Раздайся, корогод!» и праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол».
Администрация района опубликовала программу праздничных мероприятий:
10:00-10:05 – Встреча гостей возле горы Спящий лев (6+)
10:30-11:30 – Открытие модельной библиотеки (с. Тарбагатай, ул. Ленина, 4, 0+)
11:00 – Начало работы выставок-ярмарок «Город мастеров» (с. Тарбагатай, 6+)
11:00 – Конкурс-показ коллекций традиционной одежды старообрядцев (с. Тарбагатай, 6+)
12:00-13:30 – Открытие сельского дома культуры после проведения капитального ремонта в рамках национального проекта «Культура» (с. Большой Куналей, ул. Ленина, 175, 0+)
12:00 – Торжественное открытие праздника урожая «Тарбагатайский хлебосол» (с. Тарбагатай, 6+)
12:30 – Старт чемпионата по лапте среди трудовых коллективов (с. Тарбагатай, 0+)
12:20-14:00 – Концертно-гастрономическая программа «Фестиваль щей и их вкусных друзей». Кулинарный чемпионат по приготовлению щей (с. Тарбагатай, 6+)
13.00-15.00 – Открытие детской площадки в парке «Аллея счастья» (0+). Детский праздник «Корпорация детства» (0+)
14:00 –Мастер-класс по семейским пляскам «Тарбагатайские дробушки» (с. Тарбагатай, 6+)
15:00-17:00 – Гала-концерт финалистов конкурса фольклорных коллективов «Раздайся, корогод!» (6+)
17:00-18:00 –Поздравления и награждение победителей конкурсов (с. Тарбагатай, 0+).
Возрастное ограничение: 6+.
В Тарбагатайском районе Бурятии стартуют праздничные мероприятия
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