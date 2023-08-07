Состязания определят самого сильнейшего батора
12 августа на территории села Будалан Агинского Бурятского округа вновь состоится национальное троеборье «Бабжын наадан». Соревнования в честь одного из самых почитаемых героев бурятского народа проводятся на берегу реки Онон, у подножия горы Большой Батор. Начало в 10:00.
- Основная цель проведения турнира – возрождение бурятских традиционных мужских игр в их исконном виде, содействие сохранению и развитию бурятского языка, самобытной культуры, популяризации здорового образа жизни, развитию событийного туризма и повышению туристической привлекательности территории, - сообщает пресс-служба администрации округа.
Соревнования пройдут в четвёртый раз. Как и ранее, каждый участник испытает свои силы и навыки во всех трёх видах национального троеборья: бурятской борьбе «Бухэ барилдаан», стрельбе из лука по национальным правилам, скачкам на лошадях забайкальской породы.
По итогам игр выявят сильнейшего батора – «Бабжын нааданай Абарга Баатар». За занятые второе и третье места присуждаются титулы «Бабжын нааданай Арсалан» и «Бабжын нааданай Заан».
Среди гостей праздника пройдёт конкурс на лучший наряд в национальном стиле, а также состязания «hээр шаалга». Кроме того, все желающие могут обучиться ёхору и бурят-монгольской каллиграфии.
Возрастное ограничение: 6+.
В Агинском округе вновь проведут национальное троеборье «Бабжын наадан»
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